اصابة 6 افراد من حماية محافظ النجف بفيروس كورونا

2020/04/04 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم السبت، بأن ستة افراد من حماية المحافظ لؤي الياسؤي اصيبوا بفيروس كورونا الجديد.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "ستة من افراد حماية المحافظ لؤي الياسري اصيبوا بفيروس كورونا الجديد"، مبينا ان "غالبية حماية المحافظ هم اقربائه وينحدرون من منطقة (راك الحصو) التي تسجل اصابات كبيرة بفيروس كورونا".

وبين المصدر، ان "سبب هذا الانتشار للفيروس في هذه المنطقة يعود الى احدى (الملايات) التي عادت مؤخرا من ايران".

هذا وقد نفت صحة النجف في وقت سابق اليوم، إصابة المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا.

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