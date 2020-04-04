صحة النجف تنفي اصابة محافظها بكورونا

2020/04/04 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، اصابة المحافظ لؤي الياسري، بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه "نود ان نلفت انتباه المواطنين الكرام الى عدم صحة اصابة محافظ النجف لؤي الياسري بفيروس كورونا بعد اخذ العينة واجراء الفحص الطبي له".

يذكر ان دائرة صحة النجف اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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