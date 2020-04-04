بلجيكا تسجل 1661 اصابة و140 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/04 | 15:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت بلجيكيا، اليوم السبت، عن تسجيل 140 وفاة، و1661 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة، في بيان اليوم "تسجيل 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283، وبلغت أعداد الإصابات 18431، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، بحسب المصادر الرسمية حتى أمس الجمعة، مليون و82 ألفا و470 شخصا، توفي منهم 57 ألفا و474، في 188 بلدا.

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