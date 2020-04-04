صحة النجف تعلن مغادرة 4 مصابين بكورونا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء التام

2020/04/04 | 15:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت عن شفاء 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "غادر اربعة من مرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء من مستشفى الحكيم العام".

يذكر ان دائرة صحة النجف اعلنت في وقت سابق من اليوم السبت عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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