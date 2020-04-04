الكشف عن دواء قادر على علاج كورونا في 48 ساعة

2020/04/04 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى علماء أستراليون أن دواء مضاد للطفيليات ويستخدم لعلاج قمل الرأس، قد يكون قادرا على علاج فيروس كورونا المستجد في غضون 48 ساعة.وبحسب صحيفة “صنداي مورنينغ هيرالد” الأسترالية، أظهرت دراسة أجرتها جامعة موناش في ملبورن أن جرعة واحدة من عقار “إيفرمكتين”، قادرة على إيقاف نمو فيروس كورونا.وقالت الدكتورة كايلي واغستاف: “وجدنا أن جرعة […]

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