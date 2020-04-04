دولة أخرى تحظر أكل حيوانات البنغول والخفافيش 

2020/04/04 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليبرفيل-(أ ف ب) – حظّرت الغابون الجمعة بيع أو أكل حيوانات البنغول (آكل النمل الحرشفي) والخفافيش، للاشتباه في أنّها وراء ظهور فيروس كورونا المستجدّ في الصين، حيث يحظى هذان النوعان الثدييان بأهمّية كبيرة في الطب التقليدي.وأعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا أيضًا أنّ الحكومة تخطط لإغلاق العاصمة ليبرفيل، كاشفًا حزمة مساعدات طارئة للمتضررين من […]

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