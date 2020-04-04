دولة تحدد أياماً لخروج الرجال وأخرى للنساء.. والمتحوّلون جنسياً حائرون وقلقون

2020/04/04 | 15:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنما-(أ ف ب) – نفذت بنما إجراء غير عادي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يتمثل في تحديد أيام لخروج الرجال وأخرى لخروج النساء بغية التبضع.وبدأ الأربعاء العمل بموجب هذا القرار في هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى والتي تشتهر خصوصا بقناتها الرابطة بين المحيطات والتي سجلت حتى الآن أكثر من 1500 إصابة […]

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