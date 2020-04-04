وزير صحة اقليم كوردستان يعلن تعافي 74 مصابا بفيروس كورونا

2020/04/04 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت عن تماثل 74 مصابا بفيروس كورونا المستجد ومغادرتهم الحجر الصحي.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الداخلية ريبر احمد في قاعدة سعد عبد الله في اربيل ان 74 مصابا بالفيروس اكتسبوا الشفاء التام وغادورا الى منزلهم وفق البروتكولات المعتمدة لمنظمة الصحة العالمية.

واضاف 140 مصابا اخرين وضعه الصحي مستقر، مستدركا القول ان ما نتخوف منه ان يتحول الفيروس الى وباء ويجتاح الاقليم عندها لا ينفع معه الحجر والاجراءات الاخرى.

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