2020/04/04 | 15:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشغلو محطات الضخ في المثنى يعتصمون لليوم الرابع على التوالي لعدم صرف رواتبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 15:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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