بالصور.. موكب خدمي لتقديم الطعام أمام مستشفى حجر المصابين بكورونا في البصرة

2020/04/04 | 15:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

نصب ناشطون مدنيون من محافظة البصرة، السبت (4 نيسان 2020)، موكبا خدميا لتقديم الطعام والشراب امام مستشفى البصرة العام حيث يرقد المصابون بفايوس كرورنا.

وقال الناشط المدني ابو مسلم التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إنهم "نصبوا الموكب امام مستشفى البصرة العام لتقديم الطعام والشراب للمرضى المصابين بفايروس كورونا، فضلا عن ذويهم".

وأضاف أن "الوضع في مستشفى البصرة العام الذي تم تخصيصه لعلاج المصابين بكورونا غير جيد".





مبينا ان "عشرات المصابين بكورنا فضلا عن المشتبه بهم يعانون من سوء الخدمات المقدمة لهم وان الموكب يقدم الطعام فضلا عن مراقبته ما يدور".

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في النجف، السبت (4 نيسان 2020) بأن 6 أفراد من حماية المحافظ لؤي الياسري، تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد إعلان سلامة المحافظ من الفيروس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ستة اشخاص من أقارب مح

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة محافظة النجف، السبت (04 نيسان 2020)، نتيجة فحص المحافظ لؤي الياسري لتأكيد سلامته من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام دائرة صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود ان نلفت انتباه المواطنين

بغداد اليوم-متابعة

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، السبت (04 نيسان 2020)، تسجيل 2569 اصابة جديدة بفيروس كورونا و158 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا الى تعافي 17736 شخصاً لحد الآن في عموم البلاد.

وقال جهانبور

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