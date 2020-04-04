صحة النجف تعلن نتيجة فحص الياسري لفيروس كورونا

2020/04/04 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة محافظة النجف الاشرف العراقية، السبت، نتيجة فحص المحافظ لؤي الياسري لتأكيد سلامته من فيروس كورونا المستجد....

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