2020/04/04 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/قالت صحيفة «لاكروا» الفرنسية، بينما تحذر منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يبدو أن بعض البلدان باتت في سباق مع الزمن للحصول على الإمدادات الطبية، وهو وضع وصفه ديدييه بيليون Didier Billion الخبير في العلوم السياسية ونائب مدير معهد العلاقات الدولية بـ «الخطير للغاية».وأضافت الصحيفة: إن المنافسة الدولية للحصول على المعدات الطبية من اجل مواجهة الزيادة الهائلة في عدد حالات إصابات بفيروس «كوفيد ـ 19»، أدت إلى زيادة أسعار المعدات والذي يدفع أكثر يتحصل عليها..ونقلت الصحيفة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ان واشنطن ودولا أخرى اشترت معدات طبية من روسيا ، كما أعلن رئيس منطقة جراند إست بفرنسا على تويتر، أنه تلقى عدة ملايين من الأقنعة من الصين في الأيام السابقة.وفي كندا، قالت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات، إنها تتوقع وصول شحنات للمعدات الطبية هذا الأسبوع، بما في ذلك عدة شحنات من الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء :التنافس الدولي على الامدادات الطبية خطير للغاية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء :التنافس الدولي على الامدادات الطبية خطير للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).