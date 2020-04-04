قتيلان وجرحى بعملية طعن جنوب فرنسا

2020/04/04 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ باريس قتل شخصان وأصيب سبعة آخرون باعتداء بالسكين، صباح السبت، في رومان-سو-ايزير جنوب شرقي فرنسا.واعتدى المشتبه به على عدة أشخاص في متجر وفي الشارع قبل أن يتم توقيفه، وفق مصدر قريب من التحقيق.إلى ذلك أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المنفذ طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 33 عاماً.كما تولت الشرطة الجنائية في ليون التحقيق، وتقيّم النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الإرهاب الوضع حالياً، لمعرفة إذا ما كانت ستتولى القضية.

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