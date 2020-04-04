في مواقع التواصل.. جدال ساخن حول أعداد المصابين بكورونا في العراق

2020/04/04 | 15:29 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



احتدم جدال ساخن في مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية التطورات التي أثارها تشكيك وكالة رويت...

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