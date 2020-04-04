أول تعليق من مجلس القضاء على “فشل الاتحادية”: لم يكن هناك سند قانوني او دستوري

2020/04/04 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر موقع مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم السبت، تعليقاً على قرار إلغاء المرسوم الجمهوري بشأن تكليف أحد القضاة الاحتياط في المحاكمة الاتحادية بصفته عضو أصيل.ونقل الموقع عن استاذ القانون الدستوري في كلية القانون/جامعة بغداد، مصدق عادل، ان “مصادقة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية على حكم محكمة البداءة بالعدد 568/ب/2020 في 9 […]

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