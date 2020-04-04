“كي كارد” تفاقم معاناة العراقيين خلال أزمة كورونا.. مواطن معاق يوجه رسالة إنسانية بعد أن قطعت الشركة راتبه(فيديو)

2020/04/04 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شكى مواطن نجفي، معاق بنسبة 100 بالمئة من قيام شركة “كي كارد” بقطع راتبه البالغ 197 ألف دينار، دون سابق إنذار وعدم تبيان سبب القطع.وقال المواطن النجفي، في رسالة مصورةأرسلها إلى منصة “يس عراق”، إنه يعاني من وضع مالي متردٍ ومعاق بنسبة 100 بالمئة، بالإضافة إلى التزامه بإيجار منزل والتزامات مالية […]

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