2020/04/04 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ كربلاء يحذر من استغلال الظرف الاستثنائي ويحاول وإدخال مواد غذائية غير صالحة للمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 15:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كربلاء يحذر من استغلال الظرف الاستثنائي ويحاول وإدخال مواد غذائية غير صالحة للمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كربلاء يحذر من استغلال الظرف الاستثنائي ويحاول وإدخال مواد غذائية غير صالحة للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).