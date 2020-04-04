أوبك: تأجيل اجتماع أوبك+ الافتراضي إلى 8 أو 9 نيسان على الأرجح

2020/04/04 | 15:32 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، السبت، إن الاجتماع الافتراضي الطارئ لأوبك وحلفائها لن ينعقد يوم الاثنين وسيؤجل على الأرجح إلى الثامن أو التاسع من نيسان الجاري للسماح بمزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

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