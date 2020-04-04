مصدر طبي يعلن شفاء 4 مصابين بكورونا في النجف

2020/04/04 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أفاد مصدر طبي في النجف، اليوم السبت، بإصابة ٦ اشخاص من حماية المحافظ لؤي الياسري بفيروس كورونا.وقال المصدر، ان “6 أشخاص من حماية محافظ النجف لؤي الياسري تأكدت اصابتهم بفيروس كورونا بعد ان جاءت نتائجهم من مختبر الصحة المركزي في المحافظة”.وأضاف، ان “الأشخاص بدأوا بتلقي العلاج في المؤسسات الصحية التي […]

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