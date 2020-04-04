إلهام الفضالة تصور ابنتها أثناء عملية إجهاض الجنين

2020/04/04 | 15:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هاجم الجمهور الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بعدما اخترقت خصوصية ابنتها منى، وقامت بتصويرها داخل غرفة العمليات بعد اجرائها عملية إجهاض.ونشرت الفضالة الفيديو عبر “انستجرام” مع تعليق: “خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير”.وظهرت منى داخل غرفة […]

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