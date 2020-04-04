ايران: 158 وفاة و 2560 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/04/04 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الأمنية في ايران، اعتقال مئة رجل وامرأة اثناء مشاركتهم في حفل ليلي مختلط بإحدى ضواحي العاصمة طهران.

وأكد مدير شرطة غربي طهران محسن خانجرلي في تصريح نقلته وكالة “مهر” الإيرانية للانباء ان الأشخاص المعتقلين وهم واحد وتسعون رجلا وعشرون امرأة، أقاموا الحفل بإحدى حدائق منطقة باكستان التابعة ضاحية شهريار غربي العاصمة طهران، مشيرا إلى ضبط إحدى وثلاثين مركبة تابعة للمعتقلين إضافة إلى إلقاء القبض على صاحب الحديقة.

ومما يجدر ذكره ان السلطات الإيرانية كانت تتعامل منذ سنوات بصرامة مع الحفلات المختلطة، وتعتقل المشاركين فيها، وحتى قبل إعلان التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

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