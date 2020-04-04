روحاني يعلن تطبيق خطة التباعد الذكي لمواجهة كورونا

2020/04/04 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي بين المواطنين لمواجهة كورونا عبر تحويلها إلى خطة التباعد الذكي.

وقال روحاني في تصريح إن هدف الحكومة الأول هو سلاكة المجتمع ومصير الاعمال الصغيرة والطبقة الفقيرة، مبينا ان الأجهزة المختصة تعمل على ضمان وضع الشعب المعيشي والاقتصادي خاصة وان الطبقة الفقيرة هي الأكثر تضررا من إجراءات كورونا.

وأشار روحاني الى أن المرحلتين الأولى والثانية من خطة التباعد الاجتماعي حققت نتائج جيدة إلا ان خطة التباعد الذكي ستحقق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن الموظفين والمراجعين والعمال والتجار يراعون البروتوكولات الصحية في أماكن العمل.

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