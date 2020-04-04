اصابة النائب الايراني “ابوالفضل ابو ترابي” بفيروس كورونا

2020/04/04 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس الشورى الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، عن اصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للانباء عن أبو ترابي قوله، انه يخضع الآن للحجر المنزلي، بعد ان أظهر الفحص الذي اجراه مؤخرا أصابته بالعدوى، ليضاف إلى ثلاثة وعشرين نائبا آخر تم التأكد من أصابتهم بالفيروس في أوقات سابقة، مشيرا إلى احتمال مشاركته في اجتماعات المجلس في حال قررت هيئة رئاسته عقد الجلسات من خلال الدائرة التلفزيونية.

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