خلال أسبوع.. ايران ستعلن النتيجة النهائية لدواء يعالج كورونا

2020/04/04 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لقسم الدواء والمواد في منظمة الغذاء والدواء الايرانية غلام حسين مهرعليان ان نتائج الاختبارات النهائية لدواء “فافيبيرافير” المضاد لفيروس كورونا سيتم الاعلان عنها في غضون الايام الخمسة المقبلة.وقال مهرعلیان، في تصريح صحفي لاذاعة طهران، ان هذا الدواء تم تصنيعة للمرة الاولى في اليابان عام 2014 لمعالجة الانفلونزا من نوع B ومن […]

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