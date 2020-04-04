2020/04/04 | 15:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير الفساد له أنواع ، وهذه معلومة ليست بخافية على الجميع فقد يكون إداريا او ماليا او اجتماعيا او قانونيا او غيرها من الأشكال ، والفساد الناعم Soft...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفساد الناعم في مكاتب الصرف عيب وحرام وممنوع) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفساد الناعم في مكاتب الصرف عيب وحرام وممنوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).