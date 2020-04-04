بعد إعلان الاستكمال المحدود لطيران الإمارات والاتحاد.. طيران الخليج تفتح رحلات الترانزيت

2020/04/04 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، ومقرها المنامة، السبت 4 أبريل/نيسان 2020، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي، لكنها ذكرت أن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد يومين من تأكيدات عن عزم طيران الإمارات استئناف عملياتها على مراحل، بدءاً من أول مايو/أيار، وذلك بعد […]

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