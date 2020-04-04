اول تعليق ينشره مجلس القضاء الاعلى بعد واقعة اعلان الاعتراف بموت المحكمة الاتحادية

2020/04/04 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشر موقع مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم السبت، تعليقاً على قرار إلغاء المرسوم الجمهوري بشأن تكليف أحد القضاة الاحتياط في المحاكمة الاتحادية بصفة عضو أصيل.ونقل الموقع عن استاذ القانون الدستوري في كلية القانون/جامعة بغداد، مصدق عادل، ان “مصادقة الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية على حكم محكمة البداءة بالعدد 568/ب/2020 في 9 […]

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