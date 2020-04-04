بسبب كورونا .. البرلمان يختار الأنبار مكاناً للتصويت على حكومة الزرفي

2020/04/04 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصكشف مصدر برلماني مطلع، اليوم السبت، إن جلسة مجلس النواب الخاصة بمنح الثقة من عدمها لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ستعقد بمحافظة الأنبار بدلاً من بغداد.واوضح المصدر في حديث لمراسل "كلكامش برس"، ان" البرلمان ينوي عقد جلسة التصويت على البرنامج الحكومي وكابينة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في الانبار بسبب الواقع الصحي في بغداد وانتشار وباء كورونا".واوضح المصدر، ان" الرئيس المكلف زار الانبار اكثر من 8 مرات واغلبها باجتماعات مع سلمان الجميلي واسامة النجيفي ويرافق الزرفي النائب السابق حيدر الملا ، فيما اجتمع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مرتين في الانبار".يشار الى ان رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعلن اليوم السبت ارسال منهاجه الحكومي الى مجلس النواب فيما اشار الى انه سيرسل قائمة بأسماء الوزراء الى البرلمان مرفقة بطلب لتحديد موعد عقد جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة".

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