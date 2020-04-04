داخلية كردستان تكشف اسباب الاعلان عن فرض حظر تجول شامل في الاقليم

2020/04/04 | 15:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/عزا وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد بارزاني يوم السبت تشديد الاجراءات وفرض الحظر التام للتجوال الى عدة امور ابرزها عدم استيعاب بعض المواطنين لمخاطر فيروس كورونا.وقال احمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الصحة سامان البرزنجي اليوم انه "بعد التشاور مع المحافظين والادارات المحلية قررنا تشديد اجراءات الحظر خلال الساعات التـ48 من اجل القيام بمراجعة على المناطق بعد مطالبات من وزارة الصحة وتأكيدها بأن الفيروس سائر نحو الانتشار بشكل واسع"، مؤكدا ان هذا " القرار تم اتخاذه للحد من اتساع تفشي الفيروس ".واضاف " لغاية الان لم يستوعب بعض المواطنين مخاطر فيروس كورونا ولايتلزمون باجراءات الحظر رغم ان الحكومة اتخذت كل الخطوات وفق منهجية ودراسة لتقليل الاصابات بالفيروس ".ولفت: "نشاهد ان البعض استغل الاعفاءات التي قدمت لشريحة من المواطنين في خلق الازدحام ولهذا قررنا اعادة النظر في جميع هذه الامور"، مشيرا الى ان "لدينا مخاوف من انتشار سريع للوباء خلال الفترة الفادمة ولهذا اتخذنا هذا القرار".

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