خلية الازمة النيابية: السلاح الوحيد لمواجهة كورونا هو تطبيق قرارات حظر التجوال

2020/04/04 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الازمة النيابية أن السلاح الوحيد لمواجهة وباء كورونا هو تطبيق قرارات حظر التجوال حتى زوال خطر الفيروس في ظل الامكانيات المتوفرة في العراق.

وقال عضو الخلية حسن خلاطي في تصريح إن وزارة الصحة وخلية الازمة تقومان بإجراءات كبيرة، لكنها بحاجة الى اجراءات ساندة من قبل الجميع لتطبيق حظر التجوال بشكل كامل ومنع خرقه، مشيرا الى وجود حالات غير مشخصة حتى الان بسبب عدم مراجعة المواطنين الذين ظهرت عليهم اعراض الفيروس للمراكز الصحية.

وأضاف خلاطي ان نسبة الذين التزموا بقرار حظر التجوال يشكلون ثمانين بالمئة وان الكثير منهم تخلى عن العادات والتقاليد فيما يخص إقامة مجالس العزاء (الفواتح)، والمناسبات الدينية والاحتفالات، إلا ان الاشخاص غير الملتزمين بالحظر سيؤثرون على الآخرين، مشددا على اهمية الالتزام الكامل بالقرارات الحكومية لتفادي الوقوع بكارثة لا يمكن السيطرة عليها.

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