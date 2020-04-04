2020/04/04 | 15:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور, أمطار غزيرة وسيول تلحق أضرار مادية في البيوت والممتلكات في بعشيقة وبحزاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 15:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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