الجزائر ترفض بيع حقول غازية لشركة مدرجة في بورصة تل أبيب

2020/04/04 | 15:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت شركة ‘إديسون’ الإيطالية مؤقتا، عملية بيع حصصها في حقول غازية جنوب الجزائر، لصالح شركة ‘إنرجيان للنفط والغاز’ بسبب موقف رافض للسلطات الجزائرية وشركة سوناطراك لإتمام الصفقة، كون الشركة اليونانية لها علاقات وطيدة بإسرائيل ومدرجة فى بورصة تل أبيب للتعاملات المالية منذ أكتوبر 2018.ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، بيان لشركة ‘إديسون الإيطالية’ أمس الجمعة، يؤكد […]

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