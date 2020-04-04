وزيرا الداخلية والدفاع يبحثان إجراءات تطبيق حظر التجوال

2020/04/04 | 16:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية ياسين الياسري مع وزير الدفاع نجاح الشمري، آليات تطبيق حظر التجوال في ظل تفشي فيروس كورونا.

وشدد الياسر على ضرورة التنسيق بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية بشأن تنفيذ تطبيق حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا وتقديم المساعدة الانسانية للمواطنين.

من جهته أكد وزير الدفاع أهمية منع كل أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك بين الوزارتين وتقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني.

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