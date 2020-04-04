اسبانيا تقرر تمديد حالة الطوارئ حتى 26 نيسان

2020/04/04 | 16:24 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا حتى 26 نيسان الجاري.

وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 809 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و7026 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 11744 وفاة، و124736 إصابة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، اليوم "ما مجموعه 11،744 حالة وفاة بفيروس كورونا بعد إضافة 809 حالة وفاة أخرى في الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 7.3٪، حيث تم أيضًا إحصاء 7026 مصابًا جديدًا، ليصل الإجمالي بالفعل إلى رقم 124،736 بعد زيادة الرقم بنسبة 5.9٪".

وطلبت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي من الناتو تقديم المساعدة الإنسانية لها لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد–19".

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