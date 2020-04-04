“شرطي روبوت” للاشراف على تطبيق الحجر الصحي في تونس

2020/04/04 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة شرعت وزارة الداخلية التونسية في تشغيل روبوت يتجول في الشوارع، في محاولة لحثّ التونسيين على الالتزام بالحجر الصحي العام الذي أقرته السلطات في البلاد منذ 22 مارس (آذار) الماضي، للحد من تفشي جائحة «كوفيد – 19».ونشرت وزارة الداخلية في 25 مارس (آذار) على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر الروبوت […]

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