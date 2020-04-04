سويسرا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى ‭540‬ والإصابات تتجاوز 20 ألفا

2020/04/04 | 16:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا اليوم السبت، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 540، من 484 حالة سجلت يوم الجمعة.

وأضافت وكالة الصحة العامة السويسرية، أن عدد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالعدوى ارتفع أيضا إلى 20278 من 19303 شخصا.

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة السويسرية تحديثا للوضع الوبائي في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

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