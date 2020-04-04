2020/04/04 | 16:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر: الحلبوسي يضع شروطا على الزرفي مقابل عقد جلسة للتصويت على كابينته الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/04 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: الحلبوسي يضع شروطا على الزرفي مقابل عقد جلسة للتصويت على كابينته الحكومية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: الحلبوسي يضع شروطا على الزرفي مقابل عقد جلسة للتصويت على كابينته الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).