السعودية تسجل 4 وفيات و140 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/04 | 16:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم السبت، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد العبدالعالي ، في مؤتمر صحافي، إن "إجمالي حالات الإصابة بالمملكة وصل إلى 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة".

وأوضح العبدالعالي أن "إجمالي المتعافين بلغ 420 حالة في المملكة، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة".

من جانبها قررت وزارة الداخلية السعودية "منع الدخول أو الخروج في عدد من الأحياء السكنية بمحافظة جدة ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة 3 من عصر اليوم السبت".

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى "السماح لسكان الأحياء المشار إليها في محافظة جدة الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من 6 صباحاً وحتى 3 عصراً".

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