مدينة الطب تعلن شفاء مسن يبلغ من العمر 80 عاماً من فيروس كورونا

2020/04/04 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام دائرة مدينة الطب، حسن محمد التميمي، السبت (04 نيسان 2020)، شفاء رجل مصاب بفايروس كور...





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