بالصور.. مغادرة 183 شخصا للحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم في كربلاء

2020/04/04 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، السبت (04 نيسان 2020)، مغادرة عدد من أهالي المحافظة من مدينة سيد الأوصياء للزائرين، بعد انتهاء مدة الحجر الصحي لهم خشية اصابتهم بكورونا.

ونقل موقع العتبة الحسينية عن عن مديرالقطاع الصيدلاني في دائرة صحة المحافظة، رائد فضل عباس، خلال حديثه للموقع ، إن "مدينة سيد الاوصياء العصرية للزائرين، استضافت الوافدين من داخل العراق والمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة والبالغ عددهم 253 وافدا".

وأضاف عباس أنه "بعد التأكد من سلامة الوافدين وانتهاء مدة الحجر الصحي تم اخراج في اليوم الاول 97 شخصا، واليوم الثاني 52 شخصا واليوم السبت 35 شخصا"، مبينا أن "عدد الملامسين للعوائل التي اكتشف فيها الفيروس والتحليل كان موجبا لـ(162) شخصا وموزعين على بنايتين داخل المدينة".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام دائرة مدينة الطب، حسن محمد التميمي، السبت (04 نيسان 2020)، شفاء رجل مصاب بفايروس كورونا يبلغ من العمر 80 عاما في مركز الشفاء التخصصي للازمات.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدينة الطب شهدت تم

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة التخطيط ، السبت 4 نيسان 2020 ، الفئات المشمولة حصراً بمنحة الطوارئ فيما كشفت عن المبلغ المتوقع لكل فرد.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) ان " لجنة السلامة

بغداد اليوم- البصرة

نفى الناطق باسم خلية الأزمة في محافظة البصرة، العميد باسم المالكي، السبت (04 نيسان 2020)، شمول الصحفيين بقرار حظر التجوال في المحافظة، داعياً القوات الامنية إلى التعاون معهم.

وقال المالكي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا ص

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