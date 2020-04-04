2020/04/04 | 16:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الشرطة الصربية، السبت، أنها اعتقلت لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريج...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتقال بريجوفيتش في صربيا بسبب تصرف غير مسؤول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتقال بريجوفيتش في صربيا بسبب تصرف غير مسؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).