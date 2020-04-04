العراق.. وزيرا الداخلية والدفاع يناقشان إجراءات حظر التجوال

2020/04/04 | 16:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، السبت، أهمية التنسيق بين قطعات وزارتي الدفاع والداخلية بشأن تنفيذ تطبيق حظر التجوال الوقائي، فيما شدد وزير ا...

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