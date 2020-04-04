اتحاد الكرة المؤقت يعقد أول اجتماعاته بمساعدة برامج

2020/04/04 | 16:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت الهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة العراقي، اليوم السبت ، أن تباشر أعمالها باجتماع أولي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي، مؤلفة من إياد بنيان رئيسا، و"شامل كامل وأحمد علي وأسعد لازم ورافد عبد الأمير" أعضاءوذكرت الهيئة المؤقتة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برش" انه "علينا أن نسابق الزمن، وبالتالي سيكون الاجتماع الأول عبر وسائل التواصل (الفيديو)، لالتزام الجميع بقرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة، بالحظر الصحي ومنع التجوال".وأضاف البيان ، ان "الهيئة ستباشر العمل الفعلي من خلال التواجد اليومي في مقر الاتحاد، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها".وتولت الهيئة المؤقتة، العمل اعتبارا من أمس الجمعة، وتقوم بمهام عملها في إدارة عمل اتحاد الكرة والتواصل مع الأندية، لإيجاد الحلول الممكنة لمسابقة الدوري المحلي.

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