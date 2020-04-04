عصبة الثائرين علامة من السماء تستنفر “الأمريكان “..!

2020/04/04 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد كاظم خضير أن تنجح طائرة من دون طيار باختراق أجواء “السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد “، التي لا تستطيع من وجهة نظرهم حتى حمامة اختراقها، فهذه نكسة استخبارية ومعنوية ورسالة متفجرة لما هو آت عليهم في حروب المستقبل، إنها علامة من عصبة الثائرين ” ويجب علئ أمريكا ” “الحذر”، وفي المضمون المكثف لهذه العلامة […]

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