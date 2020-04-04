الحكمة: أمريكا غير قادرة على قصف المقاومة وتهديداتها “زوبعة إعلامية”

2020/04/04 | 16:31 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اعتبر النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، السبت، أن الوضع الحالي لوشنطن لن يجعلها قادرة على ا...

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