عن اللغة، وفخ السذاجة المتعمد.!

2020/04/04 | 16:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس قاسم العجرش سألني أحد الصحفيين(قبل 8 شهور)؛ هل صحيح أن الأمريكان(ما نِطوا تأشيرة لعبد المهدي؟),… السؤآل بأكمله استوقفني.قلت: لحظة!، أنت تسأل عن عدم حدوث زيارة لعبد المهدي الى الولايات المتحدة، صح؟.أجاب؛ نعم، صح.طيب،إذا كانت إجابتك صح، إذن، كيف سقطتَ بسهولة في فخ السذاجة المتعمد؟…..عندما نقول:إن الأمريكان(مانطوا تأشيرة) لعبد المهدي، هذا معناه […]

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