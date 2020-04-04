خلف: سنعتقل من يحاولون كسر حظر التجوال وسنحيلهم للمحاكم

2020/04/04 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف، باعتقال جميع من يحاولون كسر حظر التجوال واحالتهم للمحاكم.

وأكد خلف ان لدى الأجهزة الأمنية أوامر واضحة من الجهات العليا بالدولة، بتطبيق القانون حفاظا على أرواح المواطنين، مبينا ان ما تقوم به بعض الجهات من محاولات لكسر حظر التجوال، يعتبر عملية مدمرة لصحة الشعب العراقي، ووسيلة لنشر فيروس كورونا.

واضاف خلف ان القوات الأمنية لن تسمح بتلك المحاولات التي وصفها بأنها عمليات قتل للمواطنين، من قبل جماعات خارجة عن القانون تهدف للتحريض على حد تعبيره، لافتا الى ان التدابير المتخذة في العراق لمواجهة الازمة هي ذاتها المتبعة في جميع دول العالم.

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