مدينة الطب: شفاء مسن يبلغ من العمر 80 عاماً من فيروس كورونا

2020/04/04 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن مدير عام دائرة مدينة الطب، حسن محمد التميمي، اليوم السبت، شفاء رجل مصاب بفايروس كورونا يبلغ من العمر 80 عاما في مركز الشفاء التخصصي للازمات.وقال التميمي في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “مدينة الطب شهدت تماثل 3 حالات مرضية مصابة بفيروس كورونا من بينها رجل يبلغ من العمر 80 عاما […]

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