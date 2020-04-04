المتحولون جنسيًا في حيرة.. قرار تحديد أيام لخروج النساء وأخرى للرجال لمجابهة كورونا “يثير الذعر”

2020/04/04 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فرضت بنما تعليمات غير عادية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أراضيها، تتمثل في تحديد أيام لخروج الرجال وأخرى لخروج النساء للتبضع، فيما يقلق هذا القرار “المتحولين جنسيًا” متسائلين عن الجنس الذين سيُحسبون عليه.وبدأ العمل بموجب هذا القرار يوم الأربعاء، في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى والتي تشتهر خصوصا بقناتها […]

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