2020/04/04 | 16:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى فهس بيان مليشيات الحشد الشعبي العراقي برفض تكليف الزرفي واعتبار القوات الاميركية “محتلة” في هذا التوقيت يقطع الشك باليقين بان زيارة اسماعيل قآني لبغداد فاشلة.

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